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В Татарстане выявили банду, легализовавшую более двух тысяч мигрантов

В Татарстане полицейские выявили незаконную деятельность по легализации мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Организаторы схемы – гражданки одной из стран ближнего зарубежья – искали клиентов через рекламу в соцсетях, собирали документы и распределяли деньги. В ОПГ также входили должностные лица, которые изготавливали поддельные документы о найме жилья и трудоустройстве иностранцев.

Отмечается, что мигрантов регистрировали в так называемых «резиновых квартирах» и заключали фиктивные трудовые договоры. За два года таким образом были незаконно легализованы более 2700 иностранных граждан.

Волк уточнила, что пятерых фигурантов отправили под домашний арест. Другие участники преступной деятельности устанавливаются.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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