В ООН заявили о массовом возвращении беженцев в страны исхода из-за прекращения поддержки

За прошлый год рекордное число вынужденных переселенцев вернулись в свои страны. В большинстве случаев это обусловлено сокращением программ международной защиты в принимающих государствах. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Снижение общего числа вынужденно перемещенных лиц зафиксировано впервые за десятилетие. Всего в прошлом году было зарегистрировано 117,8 млн человек в этом статусе, что на 5,4 млн, или на 4%, меньше, чем в 2024-м. Причем упало число как беженцев (35,6 млн человек), так и внутренне перемещенных лиц (68,6 млн), то есть тех, кто спасается от войн и катастроф в других регионах собственной страны, передает РБК со ссылкой на доклад.

В 2025 году общее число возвращений выросло на 50% год к году и превысило 14,7 млн, что стало одним из крупнейших показателей за всю 60-летнюю историю наблюдений. Из них более 10,3 млн – внутренне перемещенные лица (рост на 25% по сравнению с 2024-м). Число вернувшихся в страны исхода беженцев составило около 4,4 млн, что втрое больше, чем в предыдущем году, и второй по величине годовой показатель за всю историю подсчетов.

Чаще всего возвращение в страны исхода происходило «под давлением усиливающихся трудностей в странах пребывания». При этом многим пришлось вернуться в регионы, где сохраняются проблемы в сфере безопасности, отсутствует или серьезно ограничен доступ к базовым услугам, а инфраструктура остается разрушенной.

Подавляющее большинство (92%) вернувшихся перемещенных лиц всех категорий, в том числе беженцев, в 2025 году – это граждане Демократической Республики Конго (3,6 млн человек), Судана (3,6 млн), Сирии (3,3 млн), Афганистана (2,9 млн), Украины (718,3 тыс.) и Мьянмы (415,2 тыс.).

Авторы отмечают, что на ситуацию в области вынужденного перемещения населения в начале 2026 года повлияло сразу несколько крупных событий. Прежде всего это эскалация боевых действий в Иране и Ливане. Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке привел к росту вынужденных возвращений в неблагоприятных условиях.

По оценкам ООН на конец апреля 2026 года, число вынужденно перемещенных лиц по всему миру осталось примерно на том же уровне или стало немного ниже, чем в конце 2025 года, то есть составило 117-118 млн человек.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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