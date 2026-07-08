Госдума РФ приняла закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

Государственная дума России приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий правила пребывания мигрантов. Документ вводит механизм контроля за доходами иностранцев, которых также обяжут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума.

Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд должен передавать сведения о работе, и, если доходы мигранта окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.

Ужесточаются требования к продлению патентов: его срок зависит от предоставления данных о доходах, а также от величины заработка, который должен быть не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. При аннулировании патента иностранец вместе с детьми обязан покинуть Россию в течение 15 дней.

Дети мигрантов до 18 лет могут находиться в РФ при условии действия патента родителя и уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ с учетом каждого ребенка. После совершеннолетия ребенок должен покинуть страну в течение 30 дней или подать заявление на патент и уплатить авансовый платеж.

Иностранцы, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, обязаны обеспечивать доходы выше установленного уровня в течение года, иначе разрешающие документы аннулируются. Исключение сделано для студентов-очников, пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних и ряда других категорий. Также разрешение не аннулируют, если иностранец потерял работу, но в течение трех месяцев нашел новую и его доходы соответствуют требованиям.

Основная часть норм вступит в силу с 1 января 2027 года. Положения об обязанности иностранцев содержать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума, а также механизм сокращения срока пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года, а нормы об обмене данными между госорганами начнут действовать через 90 дней после официального опубликования документа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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