Массовые задержки поездов и самолетов, поваленные деревья и отключения света: Москву накрыл весенний снегопад

Жители Москвы и области ощутили на себе последствия снежного шторма, который накрыл столичный регион сегодня ночью. Наблюдаются перебои в работе транспорта, десятки поселков оказались обесточены из-за обрыва проводов, во дворах и парках упали несколько деревьев.

С утра 27 апреля наблюдаются серьезные проблемы с логистикой на всех видах транспорта. На железной дороге задерживаются семь поездов Павелецкого и Савёловского направления. Ночью шла очистка железнодорожной инфраструктуры от снега. Для этого были привлечены дополнительные силы. В настоящее время продолжается уборка на путях, платформах и пешеходных мостах. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов.

Более 40 рейсов задержаны в аэропорту Внуково. Из-за внезапной снежной бури пассажиров высаживали из воздушных судов и отправляли обратно в терминал. «Обслуживание пассажиров задержанных рейсов выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – сообщила пресс-служба аэропорта.

Проблемы возникли и с работой метро. На синей ветке увеличили интервалы движения из-за упавшего на пути дерева. Препятствие оперативно устранили, в настоящее время подземка работает в штатном режиме.

Поваленные деревья создали множество проблем автомобилистам. Многие не могут выехать из дворов, ветки не выдерживают веса налипшего снега и падают, повреждая припаркованные автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, из-за обрывов проводов в Подмосковье жители десятков поселков остались без света. На местах работают аварийные бригады.

По данным экстренных служб, плохие погодные условия продлятся в столице по 28 апреля, объявлен «оранжевый» уровень опасности. Синоптики прогнозируют сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами скорость ветра будет достигать 23 м/с, на дорогах гололедица.

Столичный дептранс рекомендует пешеходам быть внимательнее и дожидаться полной остановки автомобиля, прежде чем переходить дорогу. Водителям посоветовали без острой необходимости не пользоваться личной машиной и отдать предпочтение городскому транспорту. «Всем: из-за сильного ветра не стойте и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

