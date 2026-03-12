Перспектива 3-6 месяцев: в Госдуме предупредили скорой о блокировке интернет-трафика через VPN

В перспективе полугода в России возможно ограничение интернет-трафика через VPN. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в комментарии ТАСС.

«В перспективе 3-6 месяцев у наших спецслужб появится возможность ограничивать или блокировать VPN-трафик. Любой трафик через VPN», – пояснил парламентарий, отвечая на вопрос, будут ли Telegram и ранее заблокированные иностранные соцсети доступны в России через VPN.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в России, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает законодательство России, не предпринимает меры по защите персональных данных, противодействию мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube