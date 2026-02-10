Роскомнадзор подтвердил замедление работы Telegram

Роскомнадзор продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в России, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает законодательство России, не предпринимает меры по защите персональных данных, противодействию мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях. Об этом заявили в пресс-службе РКН.

Ограничительные меры будут вводиться «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», отметили в ведомстве.

Вместе с тем в Роскомнадзоре заявили, что открыты для работы с любыми российскими и иностранными интернет-ресурсами. «Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и ее гражданам, соблюдение законов РФ», – уточнили в ведомстве.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», – подчеркнули в РКН.

В ведомстве напомнили, что введение постепенных ограничений в отношении сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, с возможностью их снятия в случае устранения нарушений анонсировалось еще в августе 2025 года. Тогда Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) «для противодействия преступникам».



Ранее сегодня источники РБК в IT-индустрии и профильных ведомствах сообщили, что Роскомнадзор примет меры по замедлению работы Telegram во вторник, 10 февраля. Другой собеседник издания рассказал, что меры по ограничению скорости Telegram уже принимаются.

Второй день подряд россияне жалуются на нестабильную работу Telegram. У части пользователей не загружается медиаконтент и содержимое каналов, отмечаются задержки с отправкой сообщений. Перебои наблюдаются в работе как приложения, так и веб-версии мессенджера.

