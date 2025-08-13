В России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp – заявление Роскомнадзора

Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) «для противодействия преступникам». В ведомстве сослались на данные правоохранительных органов и «многочисленные обращения» граждан, согласно которым злоумышленники в основном используют именно эти мессенджеры «для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – говорится в сообщении РКН.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», – заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что борьба с телефонным мошенничеством в стране ведется последовательно. С 2024 года в России работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи, напомнили в ведомстве.

«В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», – отметили в РКН.

Напомним, в минувшие выходные россияне начали массово жаловаться в соцсетях на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Претензии возникли к голосовой и видеосвязи – соединение либо не устанавливалось, либо из-за очень плохого качества говорить было практически невозможно. В понедельник жалобы только усилились. Мобильные операторы, как и Роскомнадзор, ситуацию не комментировали. Надзорное ведомство прояснило ситуацию только сегодня.

Москва, Наталья Петрова

