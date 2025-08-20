В Екатеринбурге зарегистрированы первые случаи мошенничества в Мах

В полиции Екатеринбурга уже зарегистрированы два случая телефонного мошенничества в российском мессенджере Мах. Потерпевшие потеряли в общей сложности около 1 миллиона рублей, сообщил на пресс-конференции начальник городской полиции Виктор Позняк.

«Мошенники используют мессенджеры как инструмент для преступления. Неважно, какие это мессендежеры: WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией), Telegram или Мах. Схема обмана не меняется. Человеку поступает звонок, ему сообщают, что его персональные данные взломаны. А дальше вводят в заблуждение, что его деньги якобы ушли в недружественные страны, поэтому их нужно срочно перевести на «безопасные счета». В первом случае ущерб от мошенничества составил 600 тысяч рублей, во втором – около 350 тысяч», – рассказал Позняк.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников отметил, что у мобильных операторов работают системы антифрода, поэтому идет миграция мошеннических звонков в мессенджеры. Этим и объясняются введенные ограничения в иностранных сервисах.

«Эффект от этих ограничений есть, ущерб от мошенничеств снижается. Но есть серьезный общественный резонанс, потому что гражданам было удобно пользоваться звонками в мессенджерах. Думаю, что система ограничений будет донастраиваться, работать более точечно и в перспективе доставлять меньше неудобств», – заявил Александр Сальников. При этом эксперт не сомневается, что подход к информационной безопасности мессендежера Мах будет ужесточен в случае необходимости.

Екатеринбург

