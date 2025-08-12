В Telegram и WhatsApp продолжаются проблемы со звонками – появилось несколько объяснений

В Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) практически перестали работать видео- и голосовые звонки. Пользователи жалуются на это в соцсетях. Мобильные операторы ситуацию не комментируют, Роскомнадзор – тоже.

Массовые жалобы на работу мессенджеров появились еще в выходные, но в понедельник только усилились. Претензии возникли к голосовой и видеосвязи – соединение либо не устанавливалось, либо из-за очень плохого качества говорить было практически невозможно.

Как сообщает Бизнес ФМ, каких-либо пояснений за несколько дней пользователи так и не получили – ни от технических служб мессенджеров, ни от мобильных операторов, ни от Роскомнадзора. Бизнес ФМ также направила запрос в РКН, ответа на момент публикации материала редакция не получила. МТС, Т2 и «Вымпелком» («Билайн») от комментариев отказались. Лишь в пресс-службе «Мегафона» заявили, что их «сеть работает стабильно, ограничений со стороны оператора нет.

Возможно, проблемы возникли по внешним причинам». Ранее мы уже такое видели, вспоминает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Ну я не могу утверждать, кто конкретно сейчас это делает, учитывая, что организация, которая этим занимается, почему-то отмалчивается. Хотя заявления принципиальные были уже сделаны. И логично сказать о том, что действия производятся – и всем все будет понятно. Здесь можно только гадать, а гаданием не хочется заниматься в данном случае. Хотя ситуация понятна, как у нас блокировались другие сервисы – замедлялись до невозможности использования. Вот, собственно, процесс идет. Ну это не неожиданность. Нас предупреждали, в общем-то, о том, что это будет происходить».

Как писал Forbes, инициатива по поводу блокировок звонков в мессенджерах исходила именно от операторов. Это, по мнению участников рынка, вернет трафик в обычную голосовую связь и увеличит доходы, поможет избежать блокировки мессенджеров, сняв претензии силовиков, и снизит уровень мошенничества. В беседе с Бизнес ФМ один из операторов заявил, что изложенная в той публикации информация не во всем корректна, однако в чем именно – тоже не уточнил.

Леонид Коник, генеральный директор группы компаний ComNews: «Сотовые операторы на протяжении доброго десятилетия чувствовали себя ущемленными, потому что мессенджеры сначала практически полностью отняли у них бизнес на коротких сообщениях, но постепенно привычка к использованию мессенджера стала таковой, что люди, даже совершая звонки внутри города, не какие-то международные, – уже по инерции звонят также через мессенджер, лишая оператора дохода уже не только от СМС, но и от голосовой связи. Каждый оператор располагает оборудованием, которое называется аббревиатурой DPI – «глубокий анализ трафика». Поэтому технически, конечно, любой оператор может тот или иной трафик либо наделять приоритетом, либо, наоборот, полностью блокировать. Кажется, что заклеймить сотовых операторов было бы не очень корректно. Возможно, что история с блокировкой имеет гораздо более верхнеуровневое происхождение».

Чаще всего пользователи жаловались, что видео- и голосовые звонки в мессенджерах не работали при включенном Wi-Fi. Через мобильный интернет связь была вполне приличная. Однако в ряде российских регионов уже не работает сам мобильный интернет. На этом фоне блогеры и инфлюенсеры продолжают продвигать отечественный мессенджер Max. А пользователи будут искать методы обхода блокировок, считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике, депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев: «Какая мотивация наших сотовых операторов, чтобы не звонили через иностранные мессенджеры? Если мы говорим, например, про российские мессенджеры, через них тоже можно звонить, и вопрос касаемо будет коммерческой выгоды, наверное, тоже не аргумент. Людям нужно предлагать, давать возможности, а любое ограничение возможностей для наших граждан, конечно, будет восприниматься довольно критически. Да, у нас появляются аналоги, но для того, чтобы люди перешли на аналоги, нужно время. Конечно, огромное количество фрилансеров, людей, которые в интернете работают и связаны в том числе с международными цепочками бизнеса, – что они должны в этом смысле делать? Конечно, они будут пользоваться VPN».

В сервисе Downdetector на работу Telegram за сутки пожаловались более восьми тысяч раз, на работу WhatsApp – более пяти тысяч.

Москва, Елена Васильева

