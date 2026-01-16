Telegram не будет заблокирован в России, заверили в Госдуме

Telegram не грозит полная блокировка в России, поскольку мессенджер взаимодействует с властями страны. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, отвечая на вопрос, продолжит ли мессенджер работать в России.

«Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – сказал парламентарий ТАСС.

Накануне Роскомндазор заявил, что не видит оснований для снятия ограничений для WhatsApp*. По мнению Свинцова, мессенджер окончательно заблокируют в России в 2026 году. Парламентарий полагает, что в год выборов в Госдуму такие жесткие меры «абсолютно обоснованы».

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена



Москва, Наталья Петрова

