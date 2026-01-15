Роскомнадзор не намерен снимать ограничения с WhatsApp*

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не видит оснований для снятия ограничений для мессенджера WhatsApp*. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в интервью агентству, что WhatsApp* окончательно заблокируют в России в 2026 году.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*. Это связано с тем, что WhatsApp* принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta (запрещена в РФ), и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», – подчеркнул парламентарий.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Москва

