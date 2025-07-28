В Испании школьника арестовали за «голые» фото одноклассниц, сгенерированные ИИ

В Испании арестовали школьника, который с помощью нейросети «раздевал» своих одноклассниц на фото. Подростка обвиняют в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

17-летний учащийся школы в Валенсии создал в соцсети страницу от имени своей одноклассницы и опубликовал там видео и фото, созданные искусственным интеллектом и показывающие школьницу «в компрометирующей обстановке».

Позже на этой странице появились и снимки других несовершеннолетних девушек. В общей сложности пострадавшими признаны 16 школьниц.

Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств, чтобы установить причастность подозреваемого к созданию и распространению порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube