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Понедельник, 28 июля 2025, 17:29 мск

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В Испании школьника арестовали за «голые» фото одноклассниц, сгенерированные ИИ

В Испании арестовали школьника, который с помощью нейросети «раздевал» своих одноклассниц на фото. Подростка обвиняют в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

17-летний учащийся школы в Валенсии создал в соцсети страницу от имени своей одноклассницы и опубликовал там видео и фото, созданные искусственным интеллектом и показывающие школьницу «в компрометирующей обстановке».

Позже на этой странице появились и снимки других несовершеннолетних девушек. В общей сложности пострадавшими признаны 16 школьниц.

Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств, чтобы установить причастность подозреваемого к созданию и распространению порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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