В Испании два человека погибли при столкновении самолета с ЛЭП

В Испании потерпел крушение небольшой самолет. В результате погибли два человека. Об этом сообщают местные СМИ.
Авиакатастрофа произошла в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Валье. Воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло в труднодоступном месте.
На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы и обнаружили тела двух человек в возрасте 70 и 73 лет.
Кроме того, авария оставила без света часть жителей ближайших населенных пунктов.
Для выяснения причин трагедии проводится расследование.
Мадрид, Зоя Осколкова
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