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Понедельник, 7 июля 2025, 13:04 мск

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В Испании два человека погибли при столкновении самолета с ЛЭП

В Испании потерпел крушение небольшой самолет. В результате погибли два человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Валье. Воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло в труднодоступном месте.

На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы и обнаружили тела двух человек в возрасте 70 и 73 лет.

Кроме того, авария оставила без света часть жителей ближайших населенных пунктов.

Для выяснения причин трагедии проводится расследование.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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