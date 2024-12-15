Основатель модного бренда Mango упал в ущелье и погиб

Основатель модного бренда Mango и самый богатый человек Каталонии 71-летний Исак Андик погиб 14 декабря. Он упал в ущелье в Кольбато недалеко от горного массива Монсеррат, сообщает El País со ссылкой на источники.

По данным издания, Андик, известный любовью к горам и пешим прогулкам, находился в тот момент с семьей. На место происшествия прибыли экстренные службы, но спасти предпринимателя не удалось.

Исак Андик основал Mango в 1984 г., превратив его в один из ведущих международных брендов. Его состояние оценивалось в 4,5 млрд евро, что делало его одной из ключевых фигур испанской модной индустрии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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