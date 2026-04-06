Киевский режим атаковал объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске

В ночь на 6 апреля киевский режим атаковал с применением ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса нефтепродуктов в Новороссийске. Об этос сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что провокация была устроена в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» для нанесения максимального экономического ущерба её крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана.

«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», – уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, как обратили внимание в ведомстве, украинскими БПЛА ночью 6 апреля атакована и гражданская инфраструктура города Новороссийска, включая многоквартирные и частные жилые дома, в результате чего получили ранения гражданские лица, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск увеличилось до 10. Среди пострадавших трое детей, уточнили в пресс-службе горадминистрации. У всех пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.

В городе повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО нейтрализовали над территорией России 50 вражеских БПЛА.

