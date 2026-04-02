Силы ПВО обезвредили 10 дронов ВСУ в Брянской области

Сегодня днем в Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены девять вражеских БПЛА самолетного типа», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На местах падения беспилотников работают экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что ночью 2 апреля над Брянкой областью были сбиты 38 вражеских БПЛА самолетного типа.

Согласно данным Министерства обороны РФ, сегодня ночью и днем над Россией уничтожено в общей сложности 196 украинских беспилотников.

Брянск, Анастасия Смирнова

