Над Россией обезвредили 147 украинских БПЛА за ночь

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Башкирией, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Башкирии силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к нефтеперерабатывающим заводам в Уфе, сообщал глава республики Радий Хабиров. Обломки БПЛА упали в промзоне, возник пожар. Также в Уфе дрон врезался в многоэтажный жилой дом, повреждены несколько квартир. По данным властей, во всех случаях никто не пострадал.

В Брянской области сбили 38 беспилотников, обошлось без пострадавших и последствий на земле, уточнил глава региона Александр Богомаз.

В Тульской, Воронежской, Смоленской и Калужской областях, по данным губернаторов регионов, при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.

Ночью Росавиация в целях безопасности полетов вводила ограничения в аэропортах 14 городов. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово с 7:23 мск принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

