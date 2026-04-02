ПВО отразила атаку беспилотников на нефтезаводы Уфы

Силы противоздушной обороны сбили несколько беспилотников на подлете к нефтеперерабатывающим заводам в Уфе. Об этом сообщил глава Башкрии Радий Хабиров.

По данным главы региона, обломки одного дрона упали в промзоне, начался пожар. Обошлось без пострадавших. «Сейчас на территории предприятия тушат возгорание», – написал Хабиров в Max.

Еще один беспилотник попал в жилой дом на улице Гафури, добавил губернатор. «Все службы на месте, открытое горение ликвидировано. Никто не погиб и не пострадал», – уточнил он.

По информации прокуратуры Башкирии, после атаки БПЛА в жилом доме повреждены несколько квартир. Телеграм-канал Baza уточняет, что в квартирах на трех верхних этажах 16-этажного дома выбило окна. Надзорное ведомство «контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи», – отметили в прокуратуре.

В Башкирии с 3:45 мск введен режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы закрыт на прием и выпуск авиарейсов с 3:20 мск.

Уфа, Наталья Петрова

