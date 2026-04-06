До 10 человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Число пострадавших из-за атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск увеличилось до 10. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», – говорится в сообщении.

Среди пострадавших трое детей, уточнили в пресс-службе горадминистрации. У всех пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что во время ночной атаки БПЛА повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. В больницы госпитализировали восемь пострадавших.

Добавим, в Геленджике в результате падения обломков беспилотника поврежден детсад в микрорайоне Голубая Бухта. Дошкольное учреждение закрыто на ближайшую неделю для проведения восстановительных работ, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Кроме того, в Голубой Бухте пострадали несколько частных домов, повреждены автомобили.

Краснодар, Наталья Петров

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube