До 10 человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Число пострадавших из-за атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск увеличилось до 10. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
«Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», – говорится в сообщении.
Среди пострадавших трое детей, уточнили в пресс-службе горадминистрации. У всех пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что во время ночной атаки БПЛА повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. В больницы госпитализировали восемь пострадавших.
Добавим, в Геленджике в результате падения обломков беспилотника поврежден детсад в микрорайоне Голубая Бухта. Дошкольное учреждение закрыто на ближайшую неделю для проведения восстановительных работ, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Кроме того, в Голубой Бухте пострадали несколько частных домов, повреждены автомобили.
