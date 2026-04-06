В Новороссийске 8 человек пострадали при ударе БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, среди которых два ребенка. В городе повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО нейтрализовали над территорией России 50 вражеских БПЛА.

Как уточнил Кондратьев, двое пострадавших детей и взрослый проживают в частном доме. Еще трое человек попали под удар дрона, находясь в многоквартирном доме. Еще двое пострадавших находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все раненые доставлены в больницу, при необходимости санавиация транспортирует их в Краснодар, отметил глава региона.

В Новороссийске для жителей пострадавших домов Восточного и Южного внутригородских районов развернули пункты временного размещения на базе двух школ, добавили в оперативном штабе Краснодарского края. На местах атак работают экстренные службы.

По данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников ВСУ самолетного типа над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области воздушную атаку отразили в Миллеровском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

В Брянской области, по информации властей региона, также обошлось без пострадавших и разрушений.

Со вчерашнего дня в целях безопасности действовали ограничения на полеты в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Меру отменили в 4:22 мск понедельника. В воздушной гавани Сочи задержаны более 100 рейсов.

Москва, Наталья Петрова

