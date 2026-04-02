На подлете к Москве сбит беспилотник

Силы противовоздушной обороны обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат, который был направлен в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», – отметил градоначальник в своем канале в Мах, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

На фоне воздушной атаки Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэрорпорту «Внуково».

Ранее в сводке Министерства обороны РФ сообщалось, что в течение дня 2 апреля силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над 12 регионами России, в том числе над Московским регионом.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

