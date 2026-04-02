Понедельник, 6 апреля 2026, 06:11 мск

Силы ПВО сбили над Россией еще 49 беспилотников ВСУ

В первой половине дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией еще 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, таки были отражены в период с 07:00 до 14:00 мск на 12-ю регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Ударам подверглись Брянская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская, а также Псковская, Смоленская и Тверская области. Беспилотники были также уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкортостаном.

Последствия атак украинских беспилотников уточняются.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью силы ПВО обезвредили 147 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России.

Москва, Анастасия Смирнова

Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке / Над Брянской областью сбили 17 дронов ВСУ / Силы ПВО обезвредили 10 дронов ВСУ в Брянской области / На подлете к Москве сбит второй беспилотник / Над Воронежской областью уничтожено 7 беспилотников: обломки одного дрона упали на магазин / На подлете к Москве сбит беспилотник / При атаке дронов ВСУ ранены четверо мирных жителей Белгородской области / Евросоюз заявил о передаче Киеву еще 1,4 млрд евро доходов от российских активов

