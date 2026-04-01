Подразделения группировки войск «Запад» полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские войска на этом направлении сейчас наносят удары по силам противника на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Верхняя Писаревка в Харьковской области, а группировки «Восток» – освободили населенный пункт Бойково в Запорожской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

