ВСУ атаковали дронами Мелитополь: есть разрушения и пострадавшие

В Мелитополе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали шестеро человек и получила повреждения гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывается медицинская помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадали в общей сложности шестеро мирных граждан – четыре женщины и двое мужчин, которые находились вблизи эпицентра удара

При этом Балицкий отметил, что несколько БПЛА сбиты на подлете к городу.

Глава Запорожской области обратился к жителям Мелитополя с просьбой сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

