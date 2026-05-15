Еще два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль армии России

Российская армия за минувшие сутки освободили село Чаривное в Запорожской области и установили контроль над селом Чайковкой в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления взяли Чаривное, а бойцы группировки «Север» выбили ВСУ из Чайковки.

Всего за неделю российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне спецоперации, продолжив теснить неприятеля практически на всех направлениях СВО. Накануне Минобороны сообщало об освобождении Николаевки в ДНР.

В результате действий бойцов ВС РФ противник потерял на фронтах спецоперации свыше 6785 военнослужащих.

Средствами ПВО в течение недели сбиты 2241 вражеский беспилотник самолетного типа, 18 управляемых авибомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

