российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Еще два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль армии России

Фото Минобороны РФ

Российская армия за минувшие сутки освободили село Чаривное в Запорожской области и установили контроль над селом Чайковкой в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления взяли Чаривное, а бойцы группировки «Север» выбили ВСУ из Чайковки.

Всего за неделю российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне спецоперации, продолжив теснить неприятеля практически на всех направлениях СВО. Накануне Минобороны сообщало об освобождении Николаевки в ДНР.

В результате действий бойцов ВС РФ противник потерял на фронтах спецоперации свыше 6785 военнослужащих.

Средствами ПВО в течение недели сбиты 2241 вражеский беспилотник самолетного типа, 18 управляемых авибомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Ссылки по теме

ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара по целям на Украине с 12 по 15 мая

Метки / Украина

ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара по целям на Украине с 12 по 15 мая / ВСУ нанесли удар по территории, прилегающей к ЗАЭС: есть пострадавшие / При ударе дрона ВСУ в Энергодаре пострадал сотрудник мэрии / В Рыльске украинский беспилотник взорвался на спортивной площадке / Ведутся «ожесточенные боестолкновения»: Пушилин раскрыл ситуацию на славянском направлении / Кремль: Москва и Киев согласовывают списки пленных для обмена / В Курской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль: ранен мирный житель / В Брянской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,