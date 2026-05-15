ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара по целям на Украине с 12 по 15 мая

Российские войска с 12 по 15 мая нанесли массированный и два групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по военным объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в результате ударов были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, и военные аэродромы.

Кроме того, уничтожены места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов, горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Как отметили в Минобороны, удары наносились в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России.

Накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия высокоточным дальнобойным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК и аэродромам Украины, сообщали в Минобороны. Там подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Москва, Наталья Петрова

