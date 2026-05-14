Били «Кинжалами»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Российские войска нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжалами», по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также были атакованы объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

Для нанесения удара по военным целям на Украине было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – отметили в военном ведомстве.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев и девять областей Украины – Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Волынская, Хмельницкая, Черниговская, Киевская, Львовская – частично остались без света после ударов ВС РФ по энергообъектам. В Киеве повреждены трансформаторная подстанция и высоковольтная линия, уточнил энергохолдинг «ДТЭК».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

