Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к пасхальному прекращению огня является пиар-акцией, цель которой использовать временное перемирие для перегруппировки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Излюбленный заход Зеленского – очередная пиар-акция. И нужна она ему не как стремление к долгосрочному миру, а как очередной шаг по совету своих западноевропейских союзников для того, чтобы заполучить перемирие сроком на один месяц, на два месяца с целью восполнения потерь, перегруппировки и подготовки ВСУ к продолжению боевых действий», – подчеркнула Захарова.

Рагее глава киевского режима признал сложную ситуацию на фронте для украинских войск.

Сегодня в Кремле заявили, что ждут уже сегодня решения Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса – это решение могло бы остановить горячую фазу войны и спасти много жизней.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube