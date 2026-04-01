Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо уже сегодня принять решение о выводе украинских войск из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это позволило бы остановить горячую фазу войны и спасти большое количество жизней.

«Здесь дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики», – сказал он, комментируя слова Зеленского о том, что Россия якобы дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса.

Песков отметил, что о необходимости вывода украинских войск с территории Донбасса говорилось неоднократно. «По идее Зеленский должен был еще вчера принять такое решение. Как мы говорили, взять на себя ответственность и принять такое нелёгкое решение», – подчеркнул он.

Представитель Кремля также заявил, что пауза в трехсторонних переговорах по России, США и Украины связана с тем, что Вашингтон занят вопросами по Ближнему Востоку. По его словам, американские переговорщики по понятной причине сейчас «не могут быть активно вовлечены в процесс трехсторонних переговоров по украинским делам».

На прошлой неделе пресс-атташе Кремля заявлял об отсутствии продвижения по ключевым вопросам, представляющим критический интерес для России, на переговорах по украинскому урегулированию. «Такие вопросы, как территориальный вопрос, – это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор», – сказал он журналистам.

Ранее сегодня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США работают над тем, чтобы добиться от Киева согласия на компромиссы с Москвой для урегулирования конфликта. В свою очередь, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Зеленского «собрать остатки критического мышления» и принять «справедливые мирные предложения российской стороны».

Москва, Наталья Петрова

