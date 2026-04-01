Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США работают над тем, чтобы добиться от Украины согласия на компромиссы с Москвой для урегулирования конфликта.

По словам дипломата, американская сторона предложила «определенные идеи компромиссного характера», которые Москва приняла.

«Важность этих идей в том, что они концентрируются на главном – на первопричинах конфликта и необходимости их устранения и на ситуации на земле. И теперь задача состоит в том, чтобы американцы добились согласия украинской стороны на эти предложения», – отметил Галузин в комментарии ТАСС.

«Американская сторона сегодня ведет такую работу с Киевом», – добавил замминистра.

Галузин подчеркнул, что Россия при ведении трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию руководствуется взаимопониманиями, достигнутыми в ходе российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

Дипломат напомнил о заявлении главы киевского режима Владимир Зеленского об отказе выводить войска с территории Донбасса. «Это не есть понимание, достигнутое на Аляске. Так что мы исходим из того, что американская сторона работает сегодня с Киевом на предмет того, чтобы добиться его согласия на анкориджские взаимопонимания», – заявил замглавы МИД РФ.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко накануне заявил, что дата новых переговоров по урегулированию на Украине пока не определена, однако Россия готова к диалогу на базе договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. В Кремле, в свою очередь, призвали Зеленского взять на себя ответственность и принять решение с тем, чтобы Москва и Киев «вышли на мир, а не на перемирие».

Москва, Наталья Петрова

