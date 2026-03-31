Кремль: Зеленский должен принять решение о мире с Россией, а не перемирии

В Кремле не увидели в заявлениях Владимира Зеленского четко сформулированного предложения по пасхальному перемирию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава киевского режима должен взять на себя ответственность и принять решение с тем, чтобы Москва и Киев «вышли на мир, а не на перемирие».

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, хоть какое, хоть пасхальное. Вот о чем вел разговор президент Зеленский», – сказал Песков журналистам, оценивая перспективы пасхального перемирия.

Представитель Кремля заявил, что Москве нужен постоянный мир, а не временное перемирие в контексте урегулирования украинского конфликта.

«Мы еще раз повторяем, Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», – подчеркнул Песков.

Пресс-атташе Кремля указал, что киевский режим нуждается в перемирии, потому что динамика на фронтах свидетельствует о том, что «российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

«Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение. Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», – подчеркнул Песков, напомнив, что об этом неоднократно говорил и президент РФ.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что дата новых переговоров по урегулированию на Украине пока не определена, но Москва готова к диалогу на базе договоренностей, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года. Дипломат назвал серьезным препятствием для продвижения на переговорах позицию Евросоюза, который «заранее заявил, что не согласится ни с какими договоренностями, в обсуждении которых он не участвует».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

