Зеленский заговорил о пасхальном перемирии

Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, Украина поддерживает прекращения огня, в том числе на Пасху.

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники», – цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Зеленский при этом не назвал возможные сроки прекращения огня.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться по юлианскому календарю 12 апреля. Также на 12 апреля приходится в текущем году Пасха по новоюлианскому календарю, на который в 2023 году перешла Православная церковь Украины (ПЦУ).

В 2025 году инициатором пасхального перемирия выступил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что решение принято в гуманитарных целях и продиктовано уважением к православной Пасхе. Россия приостановила боевые действия на 30 часов – с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Путин тогда заявил, что Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру». Украина приняла предложение России. Однако в итоге ВСУ сорвали пасхальное перемирие – в период объявленного Россией превращения боевых действий украинские войска допустили почти 5 тысяч нарушений «режима тишины».

Киев, Наталья Петрова

