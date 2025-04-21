Киев сорвал пасхальное перемирие: зафиксировано почти 5 тысяч боевых нарушений со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины сорвали пасхальное перемирие – в период объявленной Россией «тишины» киевские войска допустили почти 5 тысяч нарушений «режима тишины». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа», – уточнил глава государства (цитата по ТАСС).

По его словам, также было зафиксировано 1,4 тысячи артиллеристских обстрелов.

«Но в целом, все-таки снижение (боевой) активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть в будущее», – отметил президент РФ, добавив, что в настоящее время боевые действия возобновлены.

Напомним, Путин объявил о перемириии накануне Пасхи, в субботу, на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. «Решим тишины» и прекращения огня должен был действовать 30 часов – с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

Москва, Елена Володина

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