МИД РФ: Москва готова к переговорам по Украине на основе Анкориджа

Даты новых переговоров по урегулированию на Украине пока не определены, однако Россия готова к диалогу на базе договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«В силу различных обстоятельств переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу. Конкретных дат возобновления переговоров пока нет. Мы, тем не менее, готовы к их возобновлению, но, разумеется, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже», – сказал дипломат по итогам российско-индийских межмидовских консультаций в Нью-Дели (цитата по ТАСС).

При этом, как отметил Руденко, серьезным препятствием для продвижения на переговорах выступает позиция Евросоюза, который «заранее заявил, что не согласится ни с какими договоренностями, в обсуждении которых он не участвует».

Дипломат пояснил, что никаких конструктивных сигналов или идей от ЕС по украинскому урегулированию не поступает. «Скорее, напротив», – констатировал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон выдвинул несколько «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине, но «пока они не реализуются».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контакты российской стороны с представителями США по украинскому урегулированию продолжаются, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах.

Москва, Наталья Петрова

