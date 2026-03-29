Воскресенье, 29 марта 2026, 18:52 мск

Кремль: Вашингтон выдвинул интересные предложения по Украине

Вашингтон выдвинул ряд «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», – уточнил он.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что в международных отношениях Россия полностью доверяет только себе, а в отношении других партнеров руководствуется поговоркой «Доверяй, но проверяй».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

