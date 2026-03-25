Москва продолжает контакты с США по урегулированию на Украине

Контакты российской стороны с представителями США по украинскому урегулированию продолжаются, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия получает «информацию о том, что происходит». «Мы, собственно, приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленных на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование в украинских делах»,– заявил Песков журналистам.

Комментируя заявление президента США Дональда Трамп о том, что Москва и Киев приближаются к заключению соглашения по урегулированию украинского конфликта, представитель Кремля отметил, что каждый раунд переговоров является шагом к «нахождению формулы урегулирования» и прежде всего формулы, учитывающей интересы России.

«Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги США будут продолжены. Мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров», – заключил Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Россия и Украина приближаются к заключению соглашения по урегулированию конфликта. Он также заявил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Москва, Наталья Петрова

