В Кремле заявили об отсутствии прогресса в ключевых вопросах на переговорах по Украине

На переговорах по украинскому урегулированию до сих пор нет продвижения по ключевым вопросам, представляющим критический интерес для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, – это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор», – сказал он журналистам.

Песков отметил, что в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров удалось «проделать определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы».

Представитель Кремля добавил, что отсутствие продвижения по вопросу территории не означает, что Россия теряет интерес к переговорам. «Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контакте с американцами и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», – подчеркнул Песков.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, России и Киева поставлены на паузу. По его словам, в этих условиях делать какие-либо прогнозы о перспективах бессмысленно.

Перед этим Песков сообщал, что контакты российской стороны с представителями США по украинскому урегулированию продолжаются, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь проинформировал, что Вашингтон предоставил данные об итогах переговоров США и Украины, которые прошли в конце прошлой недели в Майами.

В тот же день президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина приближаются к заключению мирного соглашения. Он также заявил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Добавим, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Le Monde заявил, что отклонил выдвинутое Вашингтоном условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной гарантий безопасности от США.

Москва, Наталья Петрова

