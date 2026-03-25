МИД России: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, России и Киева поставлены на паузу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в этих условиях делать какие-либо прогнозы о перспективах бессмысленно.

«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – цитирует его словам ТАСС.

Ранее сегодня Песков сообщил, что контакты российской стороны с представителями США по украинскому урегулированию продолжаются, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков со своей стороны проинформировал, что Вашингтон предоставил данные об итогах переговоров США и Украины, которые прошли в конце прошлой недели во Флориде.

Москва, Анастасия Смирнова

