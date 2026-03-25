МИД России: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, России и Киева поставлены на паузу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в этих условиях делать какие-либо прогнозы о перспективах бессмысленно.

«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – цитирует его словам ТАСС.

Ранее сегодня Песков сообщил, что контакты российской стороны с представителями США по украинскому урегулированию продолжаются, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков со своей стороны проинформировал, что Вашингтон предоставил данные об итогах переговоров США и Украины, которые прошли в конце прошлой недели во Флориде.

Москва, Анастасия Смирнова

Вашингтон проинформировал Москву о своих переговорах с Киевом / На подлете к Москве силы ПВО сбили еще 7 украинских беспилотников / Ребенок в Запорожье получил ранение, взяв в руки фрагмент сбитого дрона ВСУ / Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Запорожье: ранены 5 мирных жителей / В результате ударов ВСУ пострадали 5 мирных жителей Белгородской области / На подлете к Москве силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ / При атаке дронов ВСУ ранен житель Брянской области / Военные США скрывали данные о неисправных БМП Bradley в Европе

