Зеленский отказался выводить войска из Донбасса ради гарантий США

Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил выдвинутое Вашингтоном условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной гарантий безопасности от США. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.

«Наши фортификационные сооружения (в Донбассе – прим. ред.) являются частью гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности <…> на другие гарантии безопасности», – сказал Зеленский.

Ранее он заявлял, что США предоставят Киеву гарантии безопасности только в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. «Американцы готовы завершить согласование гарантий на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», – отметил Зеленский в интервью Reuters.

Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, что американский лидер Дональд Трамп давит на Киев, чтобы достичь мира на Украине.

Напомним, в феврале Зеленский заявлял, что вывод ВСУ из Донбасса вызовет раскол в украинском обществе и ослабит позиции Киева. Также он признал, что сейчас Украина не имеет возможности вернуться к границам 1991 года. Заявления были сделаны в интервью BBC.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США и Украина провели 21-22 марта в Майами конструктивные консультации в поисках решения спорных вопросов для выработки всеобъемлющего мирного соглашения. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил о прогрессе в переговорах.

Киев, Наталья Петрова

