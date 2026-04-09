Четверг, 9 апреля 2026, 12:38 мск

Зеленский вновь предложил Путину личную встречу, но выводить ВСУ из Донбасса отказывается

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным на территории других стран. Но обсуждать вывод украинских войск из Донбасса с российским лидером он отказывается.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США – где угодно», – заявил Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI.

При этом он отказался обсуждать передачу Донбасса России, потому что это, по его словам, позволит России «атаковать Харьков и другие города», и приведет к расколу в обществе.

«Мы не можем просто обсуждать передачу Донбасса. Если оставить его России, они займут наши наиболее защищенные позиции без потерь. Создание новых укрепленных линий может занять год, а то и полтора. Они смогут атаковать Харьков и другие города, которые вносят значительный вклад в наш ВВП», – заявил Зеленский.

Также он выступил против проведения президентских выборов на Украине, указав на то, что закон запрещает проводить их сейчас. Также Зеленский сослался на необходимость обеспечения «безопасности людей и солдат, которые должны голосовать». Во время боевых действий сделать это невозможно, отметил он.

В Кремле ранее предложили главе киевского режима приехать в Москву для проведения переговоров с гарантией обеспечения безопасности и необходимых условий для работы. Зеленский отказался ехать в российскую столицу и предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Киеве.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

