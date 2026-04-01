российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 06:12 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Глава СВР посоветовал Зеленскому «собрать остатки критического мышления» ради мира

Директор СВР Сергей Нарышкин. Фото из архива пресс-службы Кремля

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал главу киевского режима Владимира Зеленского «собрать остатки критического мышления» и принять мирные российские предложения.

«Что касается Зеленского и его команды так называемой, им надо, как мне представляется, собрать остатки критического мышления и принять справедливые мирные предложения российской стороны, которые обеспечат мир на многие-многие десятилетия вперед», – приводит слова главы СВР РИА «Новости».

«От этого выиграют все», – подчеркнул Нарышкин.

Ранее сегодня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США работают над тем, чтобы добиться от Киева согласия на компромиссы с Москвой для урегулирования конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,