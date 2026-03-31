ВСУ нанесли удар по Брянской области реактивными снарядами «Вампир»: один мирный житель погиб, шестеро ранены

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории Брянской области реактивными снарядами «Вампир» чешского производства, в результате чего один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, был атакован районный центр Суземка Суземского района.

«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Богомаз также проинформировал, что сейчас специальными службами и правоохранительными органами ведутся работы по ликвидации последствий удара и фиксации доказательств преступления киевского режима.

Брянск, Анастасия Смирнова

