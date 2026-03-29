Силы ПВО нейтрализовали над Россией 27 украинских беспилотников

Сегодня в первой половине дня силы противовоздушной обороны обезвредили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 13:00 мск над 10 регионами.

В частности, вражеским воздушным ударам подверглись Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Тульская, Смоленская, Ленинградская и Псковская области, а также Крым и Московский регион.

Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что ночью 29 марта над Россией обезвредили 203 беспилотника ВСУ. Атакам подверглись два десятка регионов.

Москва, Анастасия Смирнова

