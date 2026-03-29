российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 29 марта 2026, 18:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики на Украине

Фото Минобороны

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве обратили внимание, что были также атакованы места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.

В то же время средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Москва, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,