Воскресенье, 29 марта 2026, 11:39 мск

Ночью над Россией обезвредили 203 беспилотника ВСУ

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В частности, как говорится в сводке ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями 20 регионов, среди которых Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республики Крым.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин со своей стороны утонил, что в его регионе были нейтрализованы 10 БПЛА. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 5 украинских дронов. В Брянской области уничтожены 48 вражеских БПЛА самолетного типа, проинформировал губернатор Александр Богомаз. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице нейтрализовали 5 беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о ликвидации 31 дрона. В результате вражеских ударов в порту Усть-Луга произошел пожар.

Последствия ночной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Украина

