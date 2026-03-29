За прошедшие сутки российские войска продвигались в глубину обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции и взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, на всех направлениях СВО уничтожено в общей сложности почти 1300 украинских военнослужащих.

В ведомстве уточнили, что в результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили поселок Ковшаровка в Харьковской области, а также нанесли поражение живой силе и технике противника вблизи Благодатовки, Моначиновки, Московки, Студенок в Харьковской области, а также Красного Лимана и Старого Каравана в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На этом направлении потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также 15 автомобилей и два склада боеприпасов.

Самые значительные потери украинские войска несут в зоне ответственности российской группировки «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Здесь ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Москва, Анастасия Смирнова

