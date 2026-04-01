Днем над Россией сбили 17 беспилотников ВСУ, 9 из них над Краснодарским краем

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 09:00до 18:00 мск над 4 регионами и акваторией Азовского моря.

В частности, больше всего беспилотников – девять – были сбиты в Краснодарском крае. Еще три дрона уничтожено над Курской областью, по два – над акваторией Азовского моря и Белгородской областью и один – над Крымом.

Последствия атак беспилотников уточняются.

Ранее сообщилось, что ночью силы ПВО ликвидировали 42 вражеских дрона над шестью регионами РФ, в том числе три БПЛА сбили над Крымом и два – над Краснодарским краем. В период с 7:00 до 9:00 мск было уничтожено еще 16 дронов ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

