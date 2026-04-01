Понедельник, 6 апреля 2026, 05:52 мск

Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских дрона

Система противовоздушной обороны ночью перехватила 42 вражеских беспилотника над территорией шести регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи c 20.00 мск 31 марта до 7.00 мск 1 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

30 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, три – над Крымом, по два – над Краснодарским краем и акваторией Азовского и Черного морей, по одному – над Белгородской, Курской областями и Ставропольским краем.

По словам губернатора Ростовской области, ночью массированной атаке подверглись четыре города – Новошахтинск, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Батайск, а также шесть районов – Неклиновский, Октябрьский (сельский), Аксайский, Красносулинский, Родионово-Несветайский и Азовский. Всего повреждено 15 частных домовладений, один автомобиль. Погибших нет, информация о пострадавших будет уточняться.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда.

Москва, Зоя Осколкова

