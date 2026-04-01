Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских дрона

Система противовоздушной обороны ночью перехватила 42 вражеских беспилотника над территорией шести регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи c 20.00 мск 31 марта до 7.00 мск 1 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

30 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, три – над Крымом, по два – над Краснодарским краем и акваторией Азовского и Черного морей, по одному – над Белгородской, Курской областями и Ставропольским краем.

По словам губернатора Ростовской области, ночью массированной атаке подверглись четыре города – Новошахтинск, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Батайск, а также шесть районов – Неклиновский, Октябрьский (сельский), Аксайский, Красносулинский, Родионово-Несветайский и Азовский. Всего повреждено 15 частных домовладений, один автомобиль. Погибших нет, информация о пострадавших будет уточняться.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда.

Москва, Зоя Осколкова

