Над регионами России утром сбили 16 беспилотников ВСУ

Средства противоздушной обороны за два часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, 13 дронов перехвачено над территорией Краснодарского края, два – над Крымом и один – над Воронежской областью.

Уточняется, что БПЛА были нейтрализованы с 07:00 мск до 09:00 мск.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Напомним, ночью силы ПВО ликвидировали 42 вражеских дрона над шестью регионами РФ, в том числе три БПЛА сбили над Крымом и два – над Краснодарским краем.

Москва, Наталья Петрова

