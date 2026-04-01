После атак дронов ВСУ ранены два мирных жителя Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского округа.

«При детонации дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица и ног его доставили в Октябрьскую районную больницу. На месте атаки выбиты окна, посечён фасад коммерческого объекта, а также повреждены четыре автомобиля», – уточнил губернатор.

Еще одно ЧП произошло в селе Максимовка Шебекинского округа.

«FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчине, получившему осколочное ранение кисти, оказали медицинскую помощь в больнице. Госпитализация не потребовалась», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

